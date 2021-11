Roma-Inter, parte la vendita libera dei biglietti: sold out Curva e Distinti Sud

La partita contro i nerazzurri è in programma il 4 dicembre allo Stadio Olimpico

E' finalmente iniziata, con largo anticipo, la vendita libera dei biglietti per Roma-Inter. La partita contro i nerazzurri è in programma il 4 dicembre allo Stadio Olimpico. Visti i sold out contro Napoli e Milan, ci si aspettano tantissimi tifosi in occasione della sfida contro gli uomini di Inzaghi, che sperano nella prima vittoria in un big match. La Curva Sud e i Distinti Sud sono già sold out.