Roma-Inter, ovazione di tutto lo stadio per Mourinho: lui manda un bacio alla Sud

Sono settimane decisive per il futuro del mister portoghese che ancora non è certo della sua permanenza: i tifosi sono con lui

Il legame tra Mourinho e i tifosi della Roma è indissolubile e i romanisti anche oggi hanno sostenuto a gran voce il mister. Poco dopo l'inizio del secondo tempo si è alzato un coro dalla Curva Sud per lui e poi tutto lo stadio ha seguito gli ultras giallorossi. "José Mourinho la la la" ha cantato l'Olimpico e lo Special One ha ringraziato e ha mandato un bacio al settore più caldo dello stadio. Sono settimane decisive per il futuro del mister portoghese che ancora non è certo della sua permanenza. I tifosi sono con lui e sperano di rivederlo sulla panchina giallorossa anche l'anno scorso.