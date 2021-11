Roma-Inter, Oriali: “Mourinho ne sa una più del diavolo. Non sarà semplice”

L'attuale braccio destro di Roberto Mancini ha rilasciato una dichiarazione sul big match di sabato prossimo

Gabriele Oriali ex team manager dell'Inter ai tempi di José Mourinho è stato premiato al Golden Foot Legend. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sfida tra Roma e Inter che si svolgerà sabato alle 18 e dell'attuale allenatore dei giallorossi: "Sono molto contento per lui, sta facendo molto bene alla Roma ma su questo non avevo dubbi. La Roma è subito dietro le prime quattro e a breve ci sarà una sfida come quella con l'Inter che non sarà semplice. Lui ne sa una più del diavolo". Il portoghese, invece, ha preferito glissare quando gli è stato chiesto della sfida contro il suo passato: "Preferisco non pensarci, ora c’è il Bologna poi mi preparerò emozionalmente alla sfida contro l’Inter, in quella squadra c’è la mia storia". I due insieme portarono a casa lo storico Triplete nel 2010.