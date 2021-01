Roma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La partita di cartello, in questa giornata di Serie A, se l’aggiudica la Roma che affronterà l’Inter di Antonio Conte allo Stadio Olimpico. Sfida fondamentale per l’andamento del campionato, essendo valevole per il possibile aggancio in seconda posizione, proprio ai danni dei nerazzurri. La squadra di Fonseca arriva a questo appuntamento dopo l’ottima prestazione di Crotone, battuto in scioltezza per 3-1, e ora si prepara ad affrontare una corazzata che ha i mezzi per arrivare alla vittoria finale in campionato.

Vincere con le piccole non basta, questo è sicuro. Ma l’ottimo trend ottenuto dalla Roma in questo girone d’andata è sintomo del lavoro che sta svolgendo l’allenatore portoghese: grazie a lui, con la cura dei dettagli evidenziata in conferenza stampa, i giallorossi sembrano pronti al salto di qualità anche in partite impegnative come questa. L’Inter, dal canto suo, ha bisogno di tornare alla vittoria dopo il passo falso di Marassi. Respingere l’offensiva giallorossa, anche in chiave classifica, è fondamentale per gli uomini di Conte, a cui ormai è rimasto solo il campionato come obiettivo stagionale degno di nota.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Per quanto riguarda le scelte di Fonseca, Pau Lopez confermato tra i pali vista l’indisponibilità di Mirante. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez cercheranno di contenere l’attacco nerazzurro. Sulla destra Karsdorp, mentre la notizia più importante è il recupero di Spinazzola sulla sinistra. A centrocampo Fonseca riflette su chi schierare tra Cristante e Villar al fianco di Veretout, con lo spagnolo in vantaggio sull’ex Atalanta. In avanti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan che agiranno alle spalle di Dzeko. Calafiori, Pedro, Santon e Fazio non saranno della partita.

Buone notizie per Conte, che potrà schierare dal 1′ Romelu Lukaku. Assente sarà D’Ambrosio, infortunato nell’ultima apparizione sul campo della Sampdoria, mentre Vecino proverà a recuperare. In mezzo al campo torna Vidal dal primo minuto.

Roma (3-4-2-1): Paul Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte