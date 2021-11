Roma-Inter, Olimpico sold out: è la sesta volta in stagione

Il tutto esaurito è stato registrato contro CSKA Sofia, Empoli, Udinese con la capienza ridotta al 50% e successivamente nelle gare contro Milan e Napoli

La società ha comunicato tramite i propri canali social che anche in occasione di Roma-Inter l'Olimpico sarà sold out. Ancora disponibili duemila biglietti nel settore ospiti, ma il resto dell'impianto è stato occupato. E' la sesta volta che l'amore incommensurabile dei tifosi fa registrare il tutto esaurito dello stadio di casa. E' successo con CSKA Sofia, Empoli e Udinese, quando la capienza era ridotta al 50%, e successivamente con Milan e Napoli. La Roma è attesa da un mese fondamentale per il proseguimento della stagione, i tifosi lo sanno e come al solito hanno risposto presente. In Italia solo il Milan ha fatto (leggermente) meglio dei giallorossi considerato però che l'Inter ha una gara in meno in casa. La Roma, infatti, si trova attualmente al secondo posto virtuale per totale di spettatori tra paganti e abbonati con 263 mila e 667 tifosi.