Roma-Inter, le probabili formazioni di Mourinho e Inzaghi

Ci si avvicina a grandi passi verso il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. La gara, in programma sabato alle 18, vale tanto per entrambe le squadre, in corsa per un piazzamento Champions. Mourinho ha a che fare con un rosa davvero ridotta e dovrà fare di necessità virtù. Tra infortuni e squalifiche, gli assenti sono innumerevoli. In difesa, toccherà a Cristante ricoprire il ruolo di centrale, come avvenuto in passato in casi di estrema emergenza. A centrocampo, Matic rientra dal primo minuto, al fianco di un inesauribile Bove. In avanti, Abraham guiderà l'attacco, alle sue spalle Pellegrini e Solbakken.