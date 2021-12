Roma-Inter, le pagelle dei quotidiani: blackout Cristante, male Shomurodov

Tra i giallorossi non si salva nessuno. Attacco inesistente, male anche Vina e Veretout. Gravi insufficienze anche nei confronti di Mourinho

La Roma ha archiviato la sfida con l'Inter mettendo a referto la settima sconfitta stagionale in campionato. Tra i giallorossi non si salva nessuno. Sul gol di Calhanoglu, Zaniolo e Cristante sbagliano posizionamento e si addormentano nel tentativo di recuperare. Stesso discorso per Rui Patricio. Bocciatura anche per Ibanez, anche se in un ruolo non suo. A centrocampo Cristante e Veretout in completo blackout, mentre Vina manca di lucidità. In attacco Zaniolo prova a suonare la carica, non pervenuto Shomurodov. Anche Mourinho finisce sotto accusa.