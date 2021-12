Roma-Inter, le formazioni ufficiali di Mourinho e Inzaghi

Ritorna la difesa a quattro con Shomurodov unica punta

La Roma affronterà l'Inter alle 18 nella sedicesima giornata di Serie A. Mourinho deve far fronte alle assenze di molti pezzi grossi come Pellegrini, Karsdorp, Abraham e El Shaarawy. Il portoghese resta con la difesa a tre ma adatta Ibanez a esterno destro. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Kumbulla con il ritorno di Vina sulla sinistra. Cristante si riappropria del posto a centrocampo dopo il Covid e sarà affiancato come al solito da Veretout e da Mkhitaryan. In attacco ci sarà la coppia Zaniolo-Shomurodov. Dal canto suo, Inzaghi si affida al solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali, protetto da Skriniar, Bastoni e D'Ambrosio. I quinti di centrocampo saranno Dumfries e Perisic con Barella-Calhanoglu mezz'ali e Brozovic davanti alla difesa. In attacco ci saranno Correa e l'ex di giornata Dzeko.