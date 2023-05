Roma-Inter, le formazioni ufficiali di Mourinho e Inzaghi

Lo Special One con gli uomini contati sceglie ancora Cristante in difesa con Camara Bove e Matic a centrocampo. Davanti torna Belotti unica punta

Partita fondamentale per la Roma di José Mourinho che questo pomeriggio all'Olimpico ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi. Tanti problemi di formazione per lo Special One che si affida nuovamente a Cristante come centrale difensivo con Mancini e Ibanez ai suoi lati. Rinforzato il centrocampo con l'inserimento di Camara a discapito di Solbakken. L'ex Olympiacos agirà nella zona centrale insieme a Matic e Bove. Davanti Pellegrini e Andrea Belotti.