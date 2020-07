Roma-Inter, le formazioni, diretta e risultato in tempo reale

La Roma vuole tornare a sentirsi grande. I giallorossi ospitano alle 21.45 allo stadio Olimpico l’Inter di Antonio Conte, che la scorsa estate l’aveva rifiutata per poi scegliere i nerazzurri. Dzeko e compagni arrivano da tre vittorie consecutive (Parma, Brescia e Verona) e stasera vogliono centrare la quarta, che sarebbe anche la prima contro una delle squadre che la precedono in classifica. L’obiettivo è restare in zona Europa League ed evitare il settimo posto che vorrebbe dire preliminari. Fonseca cambia pochissimo rispetto alla vittoria contro l’Hellas: in porta c’è Pau Lopez, la difesa è formata da Mancini, Ibanez e Kolarov (Smalling convocato ma in panchina). In mezzo l’unica novità con Cristante che fa riposare Diawara, sugli esterni confermati Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Edin Dzeko, l’oggetto dei desideri di Conte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Zappacosta, Smalling, Cetin, Perotti, Villar, Pastore, Diawara, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Barella, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.

A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Asamoah, Godin, Moses, Borja Valero, Eriksen, Lukaku, Esposito.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Cecconi-Galetto

IV Uomo: Giua

Var: Guida

AVar: Di Vuolo