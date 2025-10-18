Roma-Inter, la moviola: ammoniti Ndicka, Ziolkowski ed Hermoso

La Roma torna in campo dopo la seconda sosta nazionali della stagione. All'Olimpico arriva l'Inter per la settima giornata di campionato. L'arbitro del match è Massa, con cui i giallorossi non vincono da sette partite: l'ultimo successo è l'Inter-Roma 1-2 del 1° ottobre 2022. Gli assistenti sono Meli e Cecconi, IV Uomo Feliciani. Meraviglia al VAR, Abisso AVAR.
80' - Ammonito Sucic
74' - Ammonito Mkhitaryan per un fallo di frustrazione su Koné
73' - Ammonito Hermoso
70' Ammonito Ziolkoswski per fallo su Esposito
40' - Ammonito Ndicka per una trattenuta evidente su Bonny
31' - Acerbi cade a terra nella propria area lamentando una manata volontaria di Celik sulla schiena. Il replay svela la simulazione dell'ex Lazio che si lascia cadere a terra dopo una pacca leggerissima del laterale turco.
4' - Fallo di Lautaro Martinez su Wesley, Massa estrae il primo giallo dell'incontro.
