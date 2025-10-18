Roma-Inter, la moviola: ammoniti Ndicka, Ziolkowski ed Hermoso

La Roma torna in campo dopo la seconda sosta nazionali della stagione. All'Olimpico arriva l'Inter per la settima giornata di campionato. L'arbitro del match è Massa, con cui i giallorossi non vincono da sette partite: l'ultimo successo è l'Inter-Roma 1-2 del 1° ottobre 2022. Gli assistenti sono Meli e Cecconi, IV Uomo Feliciani. Meraviglia al VAR, Abisso AVAR.