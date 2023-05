Roma-Inter, la moviola: Gagliardini ammonito per fallo su Pellegrini

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dello Stadio Olimpico, diretta da Maresca

Redazione

Quello di questo pomeriggio è uno snodo importante per la stagione della Roma. Di fronte l'Inter si Simone Inzaghi, diretta concorrente per un posto in Champions League nella prossima stagione. L'arbitro della sfida è Fabio Maresca con Imperiale e Bresmes come assistenti. Al Var Di Paolo mentre l'Avar è Paganesi. Colombo quarto uomo.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Imperiale-Bresmes. Quarto uomo: Colombo. Var: Di Paolo. Avar: Paganesi

12' - Protesta dei giallorossi per un intervento in ritardo di Calhanoglu. L'arbitro però non sanziona il nerazzurro

26' - Fallo su Calhanoglu, ammonito Mancini

55' - La Roma protesta per un fallo di mano Darmian in area su sviluppo di un cross di Bove. Per il Var non c'è nulla

58' - Pellegrini ammonito per proteste

64' - Duro intervento di Lautaro su Bove. Giallo per l'argentino

76' - Spinazzola sgambetta Bellanova ed entra nel taccuino di Maresca

84' - Intervento scomposto di Gagliardini su Pellegrini. Maresca estrae il cartellino giallo