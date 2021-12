Roma-Inter, la moviola: ammoniti Ibanez, Mancini e Zaniolo

Episodi arbitrali, cartellini e casi var della sfida dell'Olimpico

Roma e Inter si sono sfidate all'Olimpico nella sedicesima giornata di Serie A. Direzione della gara affidata all' arbitro Di Bello. Gli assistenti sono stati Palermo e Perotti, mentre il IV Uomo è stato Campione. Al Var Massa con Avar Alassio. Di seguito tutti gli episodi della moviola:

75' - Ammonito anche Zaniolo per aver fermato una ripartenza nerazzurra. Diffidato, non ci sarà nemmeno lui nella prossima giornata di Serie A.

63' - Giallo per Mancini a causa di un intervento troppo irruento ai danni di Sanchez , girato spalle alla porta nei pressi del centrocampo. Il centrale giallorosso era diffidato e salterà la sfida contro lo Spezia .

47' - Giallo a Barella per gioco pericoloso ai danni di Kumbulla . Nella contesa di una palla alta, il centrocampista nerazzurra ha alzato oltre il limite la gamba colpendo in faccia il numero 24 giallorosso.

37' - Di Bello estrae il giallo nei confronti di Ibanez. Il brasiliano punito per aver ostacolato da dietro la corsa di Correa che stava trasformando l'azione da difensiva in offensiva per l'Inter.