Domani sera la Roma affronterà l'Inter di Simone Inzaghi allo Stadio Olimpico. Nonostante le voci di una possibile difesa a 4, secondo quanto riporta Sky Sport, per la gara di domani Ivan Juric confermerà la difesa a tre e il canonico 3-4-2-1 visto finora. Linea difensiva composta da Mancini, Ndicka e Angeliño (Hermoso verso la panchina). In mediana ci saranno Cristante e Pisilli, con Kone che partirà dalla panchina. Zalewski verso la titolarità assieme a Celik sulle corsie laterali. Davanti coppia Dybala-Pellegrini a supporto del solito Artem Dovbyk.