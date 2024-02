Roma-Inter, infortunio per Cristante: problema alla schiena

Problemi per Bryan Cristante che è costretto ad alzare bandiera bianca al 60' nel match contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Dazn il numero 4 ha accusato un dolore alla schiena e ha chiesto immediatamente il cambio: al suo posto è entrato Edoardo Bove. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore in vista della trasferta di Rotterdam in programma giovedì 15. Ora inizierà un tour de force per De Rossi tra campionato ed Europa League.