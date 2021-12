Roma-Inter, il sindaco Gualtieri incontra Totti e Dan Friedkin all’Olimpico

Il primo cittadino della capitale nel dietro le quinte dell'Olimpico ha salutato la leggenda giallorossa e l'attuale Presidente

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri era allo stadio a vedere la partita tra Roma e Inter terminata 3-0 per i neroazzurri. Il primo cittadino della capitale, che non ha mai nascosto la sua fede romanista, ha incontrato l'attuale presidente Dan Friedkin e Francesco Totti, che all'Olimpico mancava dal 27 ottobre 2019. All'epoca si giocava Roma-Milan. Nella foto è possibile vedere come Gualtieri abbia scambiato alcune parole anche con l'attuale presidente giallorosso. Chissà che non sia emerso anche l'annoso tema dello Stadio della Roma.