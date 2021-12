Roma-Inter, Felix carica la squadra : “Andiamo a prendere i tre punti” – FOTO

Il ghanese non sarà della partita, ma si è affidato ai social per incitare la squadra

La Roma si prepara ad affrontare l'Inter in una partita dalle forte emozioni. Sia per Mourinho che affronterà i nerazzurri da avversario per la prima volta dopo averli portati sul tetto del mondo, sia per l'ambiente giallorosso che avrà contro il suo terzo miglior marcatore all-time, Edin Dzeko. Non sarà della partita Felix Afena-Gyan, risultato positivo al Covid prima della partita contro il Bologna. Il ghanese, però, ha voluto far sentire il proprio sostegno alla squadra attraverso una storia su Instagram: "Andiamoci a prendere i tre punti. Forza Roma", le parole del numero 64, ormai in pianta stabile in prima squadra. La doppietta al Genoa infatti gli è valsa, oltre al paio di scarpe, la conferma di Mourinho che nel post-partita di Marassi aveva detto: "Si nutre della nostra conoscenza, ha un'evoluzione fantastica. Mi dispiace per mister De Rossi che perde Felix ma anche lui sarà contento per il ragazzo".