Roma-Inter, esordio di Volpato sotto gli occhi di Totti

Il talento classe 2003 ha fatto il suo debutto contro i nerazzurri e alla presenza dell'ex capitano, che lo ha scoperto

Cristian Volpato, il talento classe 2003 della Primavera di Alberto De Rossi , ha esordito in Serie A nel finale di Roma-Inter. Per la Roma la serata è nata male e finita peggio visto il secco 3-0 subito dalla squadra di Inzaghi, ma Volpato non dimenticherà mai questa partita. Il fantasista australiano ha esordito sotto gli occhi di Totti. L'ex capitano della Roma infatti, ha scoperto il giovane ragazzo fatto debuttare da Mourinho.