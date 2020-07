Roma-Inter, Dzeko parla all’orecchio di Lukaku. Sui social: “Domani va all’Inter”

I più maliziosi si saranno sicuramente accorti del mini-colloquio tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku nel finale di Roma–Inter. I due centravanti hanno avuto un piccolo scambio di battute dopo il triplice fischio di Di Bello, che ha confermato il pareggio per 2-2 nella sfida di stasera all’Olimpico. Voci di mercato, alto ingaggio e malumore: Dzeko, nell’ultimo periodo, è al centro del dibattito nella capitale. Il futuro del bomber bosniaco è ancora tutto da scrivere, con la Roma che è disposta a metterlo alla porta per evitarsi la spesa di 7,5 milioni di stipendio fino al 2022. Dzeko ha parlato poi anche con Antonio Conte, mister dei nerazzurri e suo grande estimatore, che era stato vicinissimo ad abbracciarlo all’Inter già la scorsa estate. La reazione dei tifosi, sui social, naturalmente non tarda a mostrare la pancia del tifo in merito. C’è ironia, con i fan che provano a sdrammatizzare sull’accaduto: “Dzeko gli avrà detto: ‘Ci vediamo alla Pinetina’. E Lukaku ha risposto: ‘Ma che davvero?'”.

C’è chi invece appare già rassegnato: “Ecco, domani Dzeko va all’Inter“. Oppure: “Dzeko ha confessato a Lukaku che andrà all’Inter”

Non manca chi invece già immagina le pagine dei quotidiani nei prossimi giorni: “Pronti per i film di giornalisti e tifosi vari sui saluti Dzeko-Lukaku?”.