Roma-Inter, per Ibanez risentimento all’adduttore destro: “Non potevo continuare”

Amadou Diawara si ferma al 67′ di Roma–Inter. Il guineano, che era stato scelto titolare da Fonseca dopo un ballottaggio con Cristante, è uscito dal campo dopo essersi seduto durante il possesso palla giallorosso. I motivi del cambio, proprio per Bryan Cristante, sono i crampi. Nel post-lockdown il centrocampista numero 42 della Roma ha disputato in totale 7 partite, scendendo in campo contro Sampdoria, Milan, Udinese, Parma, Brescia, Verona e Inter, riposando solo contro il Napoli.

Pochi minuti dopo esce anche Roger Ibanez per il ritorno di Chris Smalling. Il centrale brasiliano, che si pensava avesse dato forfait per crampi, al momento del suo arrivo in panchina ha comunicato invece di un problema all’adduttore: “Non potevo continuare”, riporta Sky Sport. Sensazione confermata anche nel post partita. Il risentimento all’adduttore destro verrà valutato nei prossimi giorni. Mercoledì la Roma sfiderà la Spal retrocessa a Ferrara.