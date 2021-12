Roma-Inter, Carles Perez non convocato: presente in tribuna

Lo spagnolo non va neanche in panchina

La Roma ha diramato la formazione ufficiale che affronterà l'Inter alle 18. Carles Perez non figura, però, né tra i titolari né in panchina. Lo spagnolo dopo le buoni prestazioni contro Zorya e Torino, non è stato convocato ma si accomodato in tribuna. La sua assenza (non è stato chiarito il motivo) potrebbe aver convinto Mourinho a confermare il 3-5-2. Sugli esterni a centrocampo ci sono Vina e Ibanez. La difesa a tre invece è composta da Kumbulla, Smalling e Mancini.