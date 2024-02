Roma-Inter, brutto gesto di Acerbi dopo il gol: dito medio ai tifosi giallorossi

Francesco Acerbi ha messo il timbro nella gara di ieri tra la sua Inter e la Roma, vinta poi dai nerazzurri per 4-2. L'ex Lazio ha, infatti, realizzato la rete del primo vantaggio milanese, gol convalidato dall'arbitro dopo la revisione a bordo campo al Var. Il centrale, successivamente alla sua esultanza, si è lasciato andare ad un gesto poco sportivo nei confronti del pubblico di casa, come riportato da SportMediaset: il dito medio rivolto alla tifoseria in risposta a qualche mugugno per via del suo passato laziale, gesto non ravvisato dal direttore di gara e che dunque difficilmente potrà essere sanzionato. Il giudice sportivo dovrebbe ricorrere alla prova tv per punire il difensore dell'Inter. Resta comunque un comportamento non adatto ad un giocatore con una grande esperienza alle spalle.