Roma-Inter, arbitra Di Bello come contro Napoli e Atalanta. Mazzoleni al Var

Sarà Marco Di Bello a dirigere la gara di domenica prossima (ore 12.30) tra Roma e Inter. Lo scontro di cartello della 17° giornata di Serie A è stato affidato al fischietto di Brindisi, con il quale il club giallorosso, tuttavia, negli ultimi tempi non ha un bilancio propriamente positivo. In questa stagione, infatti, Di Bello ha arbitrato la Roma nelle gare contro Juventus (2-2), Napoli (4-0) e Atalanta (4-1). Con lui la vittoria manca dal 1 marzo 2020, giorno di Cagliari-Roma 3-4. Dopo il match della Sardegna Arena, Di Bello ha diretto pure l’ultimo Roma-Inter, quello dello scorso 19 luglio, terminato 2-2. In generale, però, lo score con l’arbitro pugliese è buono, viste le 13 vittorie (3 pareggi e 4 sconfitte) nelle 20 occasioni nelle quali il classe 1981 è sceso in campo assieme ai giallorossi. Bilancio ottimale con i nerazzurri: sei vittorie, tre pareggi e nessun ko.

ROMA – INTER h. 12.30

DI BELLO

PRETI – BINDONI

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

Queste le altre designazioni arbitrali del prossimo turno:

BENEVENTO – ATALANTA Sabato 09/01 h. 15.00

MANGANIELLO

VILLA – MOKHTAR

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: LONGO

FIORENTINA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

VALERIANI – LOMBARDI

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: MELI

GENOA – BOLOGNA Sabato 09/01 h. 18.00

DOVERI

CECCONI – LANOTTE

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – SASSUOLO h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO

MILAN – TORINO Sabato 09/01 h. 20.45

MARESCA

GALETTO – PRENNA

IV: FABBRI

VAR: GIUDA

AVAR: FIORITO

PARMA – LAZIO h. 15.00

PAIRETTO

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 11/01 h. 20.45

PICCININI

RASPOLLINI – PERROTTI

IV: DIONISI

VAR: LA PENNA

AVAR: LIBERTI

UDINESE – NAPOLI h. 15.00

PASQUA

DE MEO – BOTTEGONI

IV: MARINELLI

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO

H. VERONA – CROTONE h. 15.00

MASSIMI

MONDIN – SCHIRRU

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI