Roma-Inter, torna Di Bello: bilancio super positivo ma quante proteste contro il Torino

Marco Di Bello sarà l’arbitro di Roma–Inter. L’AIA, Associazione Italiana Allenatori, ha diramato la lista delle designazioni arbitrali per la 15esima giornata di ritorno. A completare la terna arbitrale ci saranno Cecconi e Galetto. Per il ruolo di IV uomo è stato invece scelto Giua. Guida al Var mentre all’AVAR Di Vuolo. Di Bello, nel post-lockdown, era stato designato precedentemente per la gara del San Paolo contro il Napoli, dopo essere stato poi sostituito a poche ore dal match da Gianluca Rocchi di Firenze. Nell’ultima sfida contro l’Hellas Verona, invece, Di Bello era stato designato al VAR, comunicando a Maresca il rigore su Lorenzo Pellegrini trasformato poi da Veretout.

Di Bello, bilancio positivo con la Roma

La Roma vede Di Bello e di solito sorride. Il bilancio della squadra di Fonseca con il fischietto di Brindisi è super-positivo: delle 16 gare da lui dirette ci sono 13 vittorie (12 in Serie A), 1 pareggio e 2 sconfitte (1 in Coppa Italia). In stagione Di Bello ha diretto la Roma già in tre occasioni: contro Brescia (andata), Torino e Cagliari (ritorno), sei punti in totale. L’unica sconfitta in Serie A con il fischietto di Brindisi è arrivata proprio contro i granata, nel 2-0 di gennaio all’Olimpico, prima sconfitta del nuovo decennio giallorosso. Non poche erano state le proteste di giocatori e tifosi nella gara contro il Torino: Di Bello aveva infatti fischiato la fine del primo tempo un minuto dopo rispetto al regolare scadere del recupero, favorendo il vantaggio di Belotti (un giallo di Veretout aveva determinato il prolungamento). Nel secondo tempo, invece, i tifosi (e non solo) lamentavano un fallo di mano di Izzo al limite dell’area di rigore, non fischiato: il giocatore granata era già ammonito e l’irregolarità gli sarebbe costata il secondo giallo, estratto invece ai danni di Florenzi per proteste. Anche l’Inter vanta un gran bilancio con Di Bello, essendo imbattuta in tutte le 8 gare dirette da lui in Serie A: 6 vittorie e 2 pareggi. In stagione ha guidato il 2-0 fuori casa contro l’Udinese alla Dacia Arena.

ROMA – INTER Domenica 19/07 h. 21.45

DI BELLO

CECCONI – GALETTO

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO