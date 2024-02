Roma-Inter, Aldair suona la carica: “Ha ragione Daniele, crediamoci”

"Ha ragione Daniele… crediamoci! Forza Giallorossi!!!". Questo il messaggio lanciato da "Pluto" Aldair tramite i propri profili social accompagnato da una fotoche lo ritrae in marcatura su Ronaldo in una sfida risalente alla stagione 97/98. In quell'occasione però i giallorossi uscirono dal campo sconfitti per 2-1 a causa della doppietta proprio del "Fenomeno" (per la Roma in gol Cafù). L'ex difensore brasiliano ha voluto comunque suonare la carica in vista del big match di questa sera seguendo la linea tracciata da De Rossi in conferenza stampa: "Con coraggio intelligenza e conoscenza, ogni squadra del mondo è battibile e lo è anche l’Inter che è la più forte del campionato".