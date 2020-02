Roma, inizio shock: non subiva tre gol nei primi 30′ dal 2012

La Roma scende in campo al Mapei Stadium e non si riconosce. Il Sassuolo sale in cattedra con le due reti Caputo per poi trovare anche il terzo gol di Djuricic. Era dal 2012 che i giallorossi non andavano sotto di tre gol nella prima mezz’ora: allora era stata la Juventus a umiliare la Roma di Zeman in 20 minuti, con le reti di Pirlo, Vidal e Matri. La partita si concluse sull’4-1 per i bianconeri. E pensare che fino ad oggi era la miglior difesa fuori casa del campionato con soli sette gol subiti…