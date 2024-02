Roma per la sostenibilità ambientale: 120 nuovi alberi al centro sportivo di Trigoria

“L’iniziativa, che si svolge in collaborazione con RomaNatura, è stata inaugurata ufficialmente nella mattinata dell’8 febbraio, quando la mascotte del Club Romolo ha accolto nel Centro alcuni studenti di quinta elementare della Scuola “Tacito Guareschi” del Municipio IX, che comprende anche Trigoria, per consentire loro di partecipare alla piantumazione di alcuni dei 120 nuovi alberi previsti. Oltre alla CEO dell’AS Roma Lina Souloukou, all’evento hanno partecipato l’Assessore Regionale al Bilancio, Agricoltura e Parchi Giancarlo Righini, il Commissario Straordinario di Roma Natura Marco Visconti e l’Assessora alla Scuola del Municipio IX Paola Angelucci. Un agronomo ha spiegato ai presenti le caratteristiche del processo di piantumazione, mentre alcuni guardia parco di RomaNatura hanno assistito i bambini per apporre su ogni pianta arborea il cartellino di identificazione, associato ad alcune donne di importanza storica. Gli alberi scelti, dei lecci, sono dei sempreverdi con foglie coriacee che assorbono notevoli quantità di CO2 e producono elevate quantità di O2. “Negli ultimi anni l'impegno del Club sul fronte della sostenibilità ambientale è stato concretamente portato avanti attraverso iniziative come quella di oggi”, ha commentato la CEO dell’AS Roma, Lina Souloukou. “È anche per questo che il nostro Club è stato scelto, tra i membri dell’ECA, come capofila della strategia UEFA di sostenibilità calcistica 2030 Strength Through Unity". "Un centro sportivo sempre più green rappresenta uno dei pilastri del percorso che stiamo portando avanti con RomaNatura e la Regione Lazio, un percorso che punta anche alla formazione delle giovani generazioni: per questo siamo davvero felici di coinvolgere i bambini del nostro Municipio nel processo di piantumazione in corso in questi giorni”.