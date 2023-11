Inizia la pulizia di Campo Testaccio: presenti la Roma e alcuni tifosi

Dalle parole ai fatti. Ieri l'annuncio, oggi il definitivo inizio. Roma e la Roma hanno iniziato i lavori per ridare lustro vita al celebre "Campo Testaccio", storico impianto nel quale la formazione giallorossa ha giocato dal 1929 al 1940. Da anni era stato ormai abbandonato e lasciato all'inevitabile degrado ma il Roma Club dell'omonimo quartiere e la società (con Romolo presente) hanno deciso di intraprendere la pulizia del campo in attesa di un vero e proprio progetto di riqualificazione. Oggi (3 novembre) non è una data qualsiasi per Campo Testaccio, perché proprio in questo giorno nel 1929, ci fu proprio la sua inaugurazione con un match contro il Brescia terminato 2-1 in favore dei giallorossi. Nel pomeriggio poi, dalle ore 16, presso la Chiesa Santa Maria Liberatrice, ci sarà un torneo per tutti i bambini che potranno anche divertirsi con la partecipazione della mascotte giallorossa. Durante la giornata sarà presente anche il Comune, Municipio I e il club giallorosso.