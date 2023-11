Roma, inizia la preparazione per lo Slavia: in campo chi ha saltato il Lecce

La Roma torna in campo a Trigoria dopo il successo al cardiopalma contro il Lecce. Questo pomeriggio seduta di allenamento per chi ha saltato o ha giocato pochi minuti nell'ultima di campionato. Il tutto sotto gli occhi vigili di José Mourinho che ha avuto anche una conversazione con il general manager Tiago Pinto. Presente Renato Sanches oltre a Paredes (out con i salentini per squalifica), Zalewski e Celik. In gruppo tantissimi giovani della Primavera. Settimana complicata per i giallorossi che giovedì saranno di scena a Praga contro lo Slavia per archiviare la qualificazione alla prossima fase di Europa League. Poi domenica l'attesissimo derby fondamentale anche in chiave classifica.