Roma, iniezione di liquidità: i Friedkin versano 25 milioni

Nel mese di settembre c'è stato un finanziamento soci da parte della proprietà giallorossa

Il club ha reso note le informazioni finanziarie mensili riferite allo scorso mese di agosto 2021. L'indebitamento netto è pari a 399,2 milioni di euro. Come riporta il comunicato ufficiale condiviso dalla società, si legge "Nel mese di settembre 2021 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 25 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo.”