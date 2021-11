Roma, infortunio Vina: lieve lesione all’adduttore destro, out con il Venezia

L'uruguaiano è rimasto fuori contro il Bodo. Tornerà a disposizione dopo la sosta

Dopo lo stop in allenamento e l'esclusione dal match con il Bodo, è arrivato l'esito dell'esame strumentale al quale si è sottoposto MatiasVina: il terzino uruguaiano ha riportato una lieve lesione all'adduttore destro. Certamente sarà out domenica con il Venezia e con la Roma tornerà in campo dopo la sosta. Non è ancora certa invece la sua permanenza nella Capitale durante lo stop per le nazionali. La nazionale uruguaiana lo ha convocato e spera di averlo a disposizione. La Roma dal canto suo non lo lascerà partire di buon grado. Già oggi se ne potrà sapere di più.