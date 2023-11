Roma, infortunio Spinazzola: salta Lecce e Slavia Praga. Derby a rischio

Il numero 37 punta al ritorno contro la Lazio, ma ad oggi la sua presenza nella stracittadina è in dubbio e potrebbe tornare dopo la sosta per le nazionali

Leonardo Spinazzola non sarà a disposizione di Mourinho per le sfide con Lecce e Slavia Praga. Secondo quanto riportato da Sky Sport il terzino è ancora alle prese con un infortunio muscolare che lo ha già tenuto ai box nella sfida d'andata con i cechi e nel match di San Siro con l'Inter. Il numero 37 punta al ritorno al derby, ma ad oggi la sua presenza nella stracittadina è a rischio e potrebbe tornare dopo la sosta per le nazionali. Spazio a Zalewski sulla sinistra oppure ad El Shaarawy. Non è da escludere l'utilizzo di Celik che ha giocato in quella zona di campo nel finale contro i nerazzurri e negli ultimi minuti con lo Slavia Praga.