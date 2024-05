Roma, infortunio Spinazzola: lesione al flessore. La stagione potrebbe essere finita

La stagione di Leonardo Spinazzola potrebbe essere terminata. L'esterno giallorosso ha dovuto lasciare il campo giovedì nella sfida contro il Bayer Leverkusen al 22' a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al flessore destro che lo terrà lontano dal campo per un po'. La Roma deve affrontare le ultime tre gare di campionato contro Atalanta, Genoa ed Empoli e lo farà senza il suo esterno che seguirà le sfide decisive per la qualificazione in Champions da casa. Il contratto del 37 giallorosso è in scadenza a giugno e, nonostante il gradimento di De Rossi, non è ancora arrivata alcuna proposta di rinnovo. Il suo futuro nella Capitale è tutt'altro che scontato.