Roma, infortunio alla caviglia per Zalewski. Taglio alla testa per Pellegrini

Piccolo problema per Mourinho nell’amichevole tra la Roma e il Tottenham. Al 60’ Zalewski è stato costretto a chiedere il cambio per una distorsione alla caviglia. Il numero 59 giallorosso è uscito per precauzione dopo l’intervento dello staff medico. Il classe 2002 in panchina ha una vistosa fasciatura sulla caviglia destra. Al suo posto è entrato Spinazzola. Poco prima anche Abraham era rimasto a terra dolorante a causa di un brutto fallo di Dier. L’attaccante inglese è rimasto in campo nonostante il forte colpo subito sulla coscia sinistra.