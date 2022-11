Roma, infortunio per Cristante: contusione alla mano sinistra. Sarà operato

Bryan Cristante ha lasciato il ritiro della Nazionale in mattinata per un infortunio. Il centrocampista giallorosso dovrà essere operato in questi giorni. Il numero 4 nei minuti finali di Roma-Napoli aveva subito un forte trauma alla mano sinistra. Si trattava di una contusione ossea allo scafoide. Il calciatore non si è voluto fermare e ha peggiorato la situazione come evidenziato da una risonanza effettuata nei giorni scorsi. Ora dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Non sarà a disposizione di Mancini per le due amichevoli contro Albania e Austria.