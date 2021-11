Roma, infortunio Pellegrini: lesione al quadricipite, torna nel 2022

Il numero 7 si è sottoposto a degli esami nel pomeriggio. Salterà i big match contro Atalanta e Inter

In seguito all'infortunio rimediato contro il Torino, Lorenzo Pellegrini si è sottoposto nel pomeriggio a un'ecografia che ha evidenziato una lesione al quadricipite della coscia destra. I tempi di recupero sono lunghi e il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia. Una vera e propria tegola per José Mourinho che ieri conferenza stampa aveva anticipato la gravità dell’infortunio del suo capitano. Un giocatore imprescindibile per il tecnico che lo ha sempre impiegato impiegato in campionato ad eccezione del derby in cui era squalificato. Lorenzo ha giocato anche quando il ginocchio sinistro faceva male per un contrasto fortuito con Vina durante il riscaldamento di Roma-Milan e successivamente è sceso in campo anche con il Venezia quando in realtà gli avrebbe giovato rispettare un turno di riposo. In quell’occasione gli sono stati somministrati degli antidolorifici, ma poi ha dovuto dare forfait in Nazionale nelle due partite valide per la qualificazione al Mondiale in Qatar.