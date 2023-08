Roma, infortunio Dybala: domani gli esami, la Joya ha rassicurato lo staff medico

La speranza è che si sia fermato in tempo e punta ad essere in campo contro il Milan

Non c'è solo Lukaku nei pensieri della Roma, infatti i tifosi sono preoccupati dalle condizioni di Paulo Dybala. L'argentino ieri nella sfida contro il Verona ha chiesto il cambio al 68' per un fastidio all'adduttore destro e domani svolgerà gli esami strumentali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juventus ha rassicurato lo staff medico e ha riferito di sentire meno dolore e di non aspettarsi brutte sorprese. La speranza è che si sia fermato in tempo e punta ad essere in campo contro il Milan. Ad oggi la sua presenza è ancora in dubbio.