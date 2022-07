Roma, trauma distorsivo al ginocchio destro per Darboe contro il Portimonense

Mentre è a terra si avvicina anche Mourinho per accertarsi delle sue condizioni

EbrimaDarboe cade a terra dopo un fallo, non intenzionale, di Sapara del Portimonense che frana su di lui senza fermarsi in tempo. La Roma perde il suo centrocampista al 67’ che accusa un forte dolore al ginocchio destro dopo il contrasto ed è costretto ad uscire dal campo (al suo posto Faticanti) con l’aiuto di due preparatori. Mentre è a terra si avvicina anche Mourinho per accertarsi delle sue condizioni. Nulla di rassicurante: Darboe ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. Tornerà a Roma e sarà valutato nei prossimi giorni.