Roma, infortunio Abraham: stop di 10 giorni. Salta Salisburgo e Cremonese

Abraham ieri ha subito un intervento di sutura per chiudere la palpebra inferiore dopo un colpo al volto subito da Mancini. L'intervento è durato poco più di mezz'ora e come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero lo stop sarà almeno di 10 giorni. Tammy salterà il ritorno dei play off contro il Salisburgo e la gara di martedì contro la Cremonese. Punta al recupero con la Juventus il 5 marzo. Al suo posto scalpita Belotti che ieri ha giocato una buona gara col Verona. Pronto anche Solbakken che è carico dopo il primo gol in maglia giallorossa. Abraham a Villa Stuart ha subito un’operazione delicatissima (microchirurgia plastica). Il giocatore nel giro di un paio d’ore è tornato a casa con l’occhio bendato e sei punti che una decina di giorni si riassorbiranno. Non solo, per scongiurare qualsiasi problema è stato sottoposto anche a un controllo oculistico dalla dottoressa Cantera in cui non sono stati riscontrati problemi visivi.