Roma, infortunio Abraham: lesione del legamento crociato

Doccia fredda per la Roma che saluta il campionato con una vittoria ma è costretta a fare i conti con un infortunio grave. Tammy Abraham ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'inglese si è fatto male dopo un contrasto di gioco con Ampadu e aveva abbandonato il campo in barella e in lacrime. Il numero 9 verrà operato nei prossimi giorni e inizierà il percorso di riabilitazione. Lo stop sarà molto lungo e il centravanti non verrà ceduto. Infatti Abraham dopo la deludente stagione era sul mercato, ma l'infortunio complica l'eventuale cessione.