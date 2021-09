Roma, infortuni per Mkhitaryan e Vina: in dubbio contro il Verona

Il terzino ha rimediato una botta al ginocchio. L'armeno ha un affaticamento. Entrambi verranno valutati nella rifinitura

La Roma potrebbe perdere per infortunio Vina e Mkhitaryan in un colpo solo. Come appreso da Forzaroma.info, il terzino uruguaiano soffre per un dolore al ginocchio dopo una botta rimediata in allenamento, mentre l'armeno ha un affaticamento. Entrambi verranno valutati nella rifinitura odierna. Una grana per Mourinho, soprattutto per la questione terzino. Contro il CSKA Sofia Calafiori non è riuscito a finire il match e potrebbe non essere al 100%. Stesso discorso sull'out opposto per Karsdorp. In avanti invece, almeno per ora, Mou non può lamentarsi. Se Mkhitaryan non dovesse farcela è pronto El Shaarawy, sicuramente tra i più in forma in questo periodo.