Roma, infermeria piena: Pellegrini punta la Real. Ibanez torna, Belotti ci prova

L'infermeria della Roma è piena. Contro il Sassuolo (domenica ore 18) saranno assenti per infortunio sicuramente Pellegrini (30 punti di sutura nella zona fronto-parietale) e Llorente (fermato a fine primo tempo da un problema agli adduttori). Difficilmente ci sarà Belotti che ha riportato una frattura al quarto metacarpo anche se proverà ad esserci così come Solbakken (anche lui alle prese con un problema muscolare). Tornerà invece Ibanez che dopo i 6 punti di sutura sul tallone sinistro e una prima parte in gruppo nella rifinitura pre Real Sociedad, dovrebbe tornare dal primo minuto. Giovedì il ritorno in Europa League contro la Real Sociedad (ore 21) nel fortino dell'Anoeta dove Mourinho proverà a recuperare almeno il suo capitano. I due gol di vantaggio danno un buon margine di vantaggio alla Roma anche se lo Special One ieri in conferenza stampa ha richiamato tutti alla massima attenzione. L'ultima partita di queste due settimane di fuoco sarà quella contro la Lazio (domenica 19 ore 18).