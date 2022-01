Trigoria, individuale programmato per Pellegrini: ci sarà sabato contro il Genoa

Ripresa degli allenamenti a Trigoria: il capitano torna a disposizione dopo 20 giorni ai box. Out solo Spinazzola

E' tornato ad allenarsi, anche se in maniera graduale e programmata. E non col gruppo. Tutto previsto per il ritorno di Lorenzo Pellegrini che sarà a disposizione di Josè Mourinho sabato contro il Genoa. Alla ripresa degli allenamenti, dopo 4 giorni di riposo, è questa la migliore notizia. Il capitano, out dal 16 gennaio, ha recuperato dall'ennesimo infortunio muscolare e dovrebbe essere spiegato nel centrocampo a tre con Oliveira e Mkhitaryan alle spalle di Zaniolo ed Abraham. Possibile una staffetta con Cristante visto poi l'impegno in coppa Italia con l'Inter. Si registrano le assenze dei nazionali Ebrima Darboe, Eldor Shomurodov e Matias Vina. Tutti gli altri si sono allenati in gruppo fatta eccezione ovviamente per Spinazzola.