Roma, incubo covid: più di dieci contagi nella Primavera femminile

Sono oltre dieci i casi di Coronavirus confermati all’interno della Primavera femminile della Roma. Un vero e proprio focolaio nel gruppo squadra delle giovani giallorosse, campionesse italiane soltanto un mese fa dopo la grande impresa nella finale contro la Juventus. Le ragazze sono per la maggior parte asintomatiche o, in linea di massima, con sintomi molto lievi e sono già in isolamento.

Non ci sono stati contatti con la prima squadra Femminile ed anche l’attività ai centri sportivi Don Orione e Giulio Onesti prosegue regolarmente, non essendo essi stati individuati come luoghi del contagio: più probabile che le giovani giallorosse abbiano contratto il virus all’esterno. Il piccolo cluster interno alla rosa della Primavera femminile si aggiunge alle quattro positività riscontrate all’interno del gruppo squadra dell’Under 17 maschile. Per le atlete della Primavera previsto nuovo tampone la prossima settimana.