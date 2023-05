Roma, incontro tra Mourinho e Souloukou: sul piatto il futuro del portoghese

In serata un lungo colloquio ha visto protagonisti i due ai Parioli. Il tema della cena riguarda ciò che sarà per la prossima stagione. La società vuole rinnovare il contratto ma lo Special One mostra alcune perplessità

Nella capitale due cose continuano ad aleggiare nella testa dei tifosi della Roma: la finale di Budapest contro il Siviglia e il futuro di José Mourinho sulla panchina giallorossa. A proposito di quest'ultimo caso, secondo calciomercato.com, in serata sarebbe avvenuto un colloquio tra il tecnico portoghese e la nuova Ceo della società, Lina Souloukou. I due, in una cena ai Parioli, avrebbero parlato di ciò che sarà per la prossima stagione. Insieme a loro, presente anche un intermediario di Mendes. La sensazione, al termine dell'incontro, sarebbe che la dirigenza della Roma abbia espresso la propria intenzione di rinnovare il contratto allo Special One, in scadenza nel 2024. La decisione, sarebbe spinta anche dal forte volere dei tifosi che hanno individuato in Mourinho un autentico trascinatore, un condottiero sia in campo che fuori, capace di portare la squadra ad una doppia finale europea nel giro di un anno. Le perplessità dell'allenatore, invece, riguarderebbero, soprattutto, il mancato sostegno della dirigenza nei duri e accesi dibattiti con la classe arbitrale e i dubbi sul prossimo mercato estivo. Probabilmente il futuro del tecnico sarà scritto dopo il 31 maggio, giorno della finale di Europa League.