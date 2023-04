Roma, incontro speciale in hotel: Mourinho e i giocatori posano col Setterosa

Una carrambata a Rotterdam. Ieri la Roma è arrivata in città in vista della partita di stasera col Feyenoord e si è sistemata in hotel. Lo stesso albergo che in questi giorni sta ospitando anche la nazionale italiana femminile di pallanuoto, impegnata nel Mondiale in corso proprio a Rotterdam. E ovviamente le due squadre si sono incontrate: da una parte i giallorossi, alla 'notte prima degli esami', dall'altra il 7rosa che da poche ore aveva sconfitto la Spagna qualificandosi per le finali di Long Beach di giugno. E che oggi affronteranno gli USA. Lo scatto dell'abbraccio tra le due formazioni è stato pubblicato dalla Federnuoto su Instagram: insieme alle azzurre hanno posato José Mourinho e diversi giocatori: Cristante, El Shaarawy, Mancini, Pellegrini, Belotti, Zalewski, Bove, Boer, Llorente, Spinazzola e Volpato.