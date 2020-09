Roma, inaugurato il nuovo Store a Via Ottaviano – FOTO

La Roma inaugura il primo store dell’era Friedkin a Via Ottaviano. L’evento comincerà alle 19, davanti a una trentina di tifosi e qualche curioso: tante le attività in programma per i cinque tifosi ammessi da protocollo Covid-19, tra cui anche la possibilità di interagire tramite videochiamata Skype con un giocatore della prima squadra. La nuova apertura rappresenta un forte segnale di ripartenza dato dalla società capitolina, considerato che molti degli esercizi esistenti erano stati costretti a chiudere i battenti a causa del coronavirus: quello di Via Ottaviano sarà il settimo Roma Store ufficiale.