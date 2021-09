Roma inarrestabile anche in Europa: il Cska Sofia annientato 5-1 – FOTO

Carey segna il vantaggio, poi la rimonta è devastante: Pellegrini fa doppietta, segnano anche El Shaarawy, Mancini e Abraham

Valerio Salviani

Sei su sei, ancora una vittoria. La prima della Roma in Europa finisce con una goleada. La squadra di Mourinho abbatte i bulgari del CSKA con un netto 5-1. I giallorossi partono lenti e si fanno segnare dopo dieci minuti da Carey, poi rimontano e dilagano trascinati da Pellegrini. Il capitano realizza due reti, il primo è una perla da guardare e riguardare. Segna ancora El Shaarawy, in un momento di forma straordinario. In gol anche Mancini e Abraham, che fa gol per la prima volta all’Olimpico. Domenica l’Udinese per continuare a spingere anche in campionato.

Sofia in vantaggio, Pellegrini e El Shaarawy la ribaltano

Il turnover di Mourinho si traduce in sette cambi rispetto al Sassuolo. La sorpresa rispetto alle attese della vigilia è la doppia sostituzione a centrocampo, con Diawara e Villar schierati insieme al posto di Cristante e Veretout. È Conference League, ma lo stadio è una bolgia già dai primi minuti. A calmare un po’ gli animi ci pensa Carey, che al 10’ segna a sorpresa il gol del vantaggio. La Roma perde palla nella trequarti offensiva, Wildschut riparte con tanto spazio a sinistra e arriva in area, palla in mezzo per l’inserimento di Carey che stoppa, supera Villar (troppo leggero non tentativo d’intervento) e con un gran sinistro trafigge Rui Patricio. I giallorossi sfiorano il pareggio un minuto dopo con El Shaarawy, che spreca di testa un cross di Karsdorp che l’aveva trovato libero davanti alla porta. Al 18’ Shomurodov vince un rimpallo e si invola verso la porta, Busatto esce e copre bene lo specchio deviando fuori il tiro dell’uzbeko.

Dopo il gol il CSKA Sofia arretra e la Roma spinge. Il pari è questione di minuti. Al 25’ Karsdorp pesca Pellegrini sul limite dell’area, il capitano fa partire un pallonetto a giro che supera Busatto e si insacca all’incrocio. Tutto lo stadio in piedi, è un gol da cineteca. Quarto centro stagionale per Pellegrini, nessun centrocampista come lui nei 5 top campionati europei. Con la rete del pari la Roma si sblocca definitivamente. I bulgari non riescono più a infastidire i giallorossi in ripartenza e al 38’ arriva il 2-1 romanista. Segna ancora El Shaarawy, con un destro forte e preciso da fuori area. Il Faraone sfrutta il suo magic moment e porta la squadra di Mourinho avanti nel punteggio. Prima del fischio di fine primo tempo Muhar spaventa Rui Patricio con un tiro dalla distanza, che si spegne sul fondo passando a pochi centimetri dal palo.

Nella ripresa la Roma dilaga: Sofia abbattuto 5-1

Nella ripresa Karsdorp lascia il posto a Ibanez sulla fascia destra per un leggero affaticamento. Dopo cinque minuti Mourinho cambia anche Villar e Diawara, e manda in campo Cristante e Ibanez. Al 61’ la Roma cala il tris. Segna ancora Lorenzo Pellegrini, stavolta assistito anche dalla fortuna. Calafiori si fa tutta la fascia sinistra e arriva sul fondo, palla indietro per il capitano che svirgola e riesce a beffare Busatto. La Roma va sul 3-1 ed è il gol che di fatto chiude la partita. Il CSKA tira i remi in barca e si arrende alla superiorità della Roma. Mourinho al 75’ inserisce Abraham e vorrebbe far esordire Borja Mayoral, ma un problema fisico di Calafiori costringe il portoghese a inserire Kumbulla.

All’80’ il CSKA resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Wildschout e la Roma ne approfitta segnando il gol del 4-1. Si iscrive ai marcatori anche Gianluca Mancini: sugli sviluppi di calcio d’angolo Smalling colpisce il palo, sulla ribattuta arriva il numero 23 che con la porta sguarnita insacca. Il finale è ancora tutto giallorosso. Prima Shomurodov colpisce il palo, raccogliendo gli applausi della Sud. Poi arriva anche il quinto gol firmato Abraham, che segna la sua prima rete all’Olimpico.

Il tabellino di Roma-Cska Sofia 5-1

Marcatori: 10’ Carey, 25’, 62’ Pellegrini, 38’ El Shaarawy, 82’ Mancini, 85’ Abraham

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (45’ Ibanez), Mancini, Smalling, Calafiori (76’ Kumbulla); Villar (57’ Veretout), Diawara (57’ Cristante); Carles Perez, Pellegrini (74’ Abraham), El Shaarawy; Shomurodov. A disp.: Fuzato, Reynolds, Darboe, Zaniolo, Mkhitaryan, Mayoral, Zalewski. All.: Mourinho

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov (74’ Donchev), Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov (67’ Bai), Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev (’87 Ahmedov). A disp.: Evtimov, Varela, Catakovic. All.: Mladenov

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE); Assistenti: Mahbod Beigi (SWE), Andreas Söderqvist (SWE) IV uomo: Victor Wolf (SWE)

NOTEAmmoniti: 67’ Wildschut Espulsi: 80’ Wildschut (doppia ammonizione) Spettatori: 29.876 Incasso: 404.585