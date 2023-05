Roma in volo verso Budapest: presente tutta la squadra

Oggi si è svolto a Trigoria l'ultimo allenamento prima della partenza per Budapest. Alle 17:45 Mourinho interverrà in conferenza stampa insieme a Pellegrini e Mancini

La Roma è in viaggio verso Budapest dove domani alle ore 21 cercherà di scrivere la storia. Mourinho va a caccia del suo sesto titolo europeo e ha recuperato tutti gli indisponibili. Nella rifinitura a Trigoria erano presenti Dybala, Spinazzola e sorpresa Karsdorp. La presenza di Paulo dal 1’ è ancora in dubbio. In volo con la squadra ci sarà anche Marash Kumbulla. Alle 17.45 ci sarà la conferenza stampa di Mourinho insieme a Pellegrini e Mancini alla Puskas Arena. A Fiumicino sono presenti una ventina di tifosi in attesa del pullman che condurrà i giocatori al terminal. Verso le 14:40 la squadra è arrivata in aeroporto. Tutti presenti, c'è anche Kumbulla che segue i compagni con le stampelle. I giallorossi partiranno a momenti per Budapest, dove sono attesi dall'appuntamento con la storia.