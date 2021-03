Roma in viaggio verso Firenze: prima uscita per Lombardo – FOTO – VIDEO

Il countdown per l’impegno di stasera contro la Fiorentina può iniziare. Poco prima delle ore 11 la Roma è arrivata alla stazione Termini, da dove è partita per raggiungere la Toscana. La sfida con i viola, valida per la 25° giornata di Serie A, dirà molto sulle condizioni della squadra di Paulo Fonseca, reduce sì dal passaggio del turno in Europa League, ma pure dagli stop contro Benevento e Milan. A supportare i calciatori giallorossi c’era anche qualche dirigente: da segnalare, infatti, le presenze del gm Tiago Pinto e del neo segretario generale (ufficialmente Chief Football Operating Officer) Maurizio Lombardo, alla prima uscita da dirigente.

Per la partita contro la formazione di Prandelli, Fonseca recupera Kumbulla in difesa e opta per un leggero turnover: spazio a Bruno Peres e Diawara, al posto di Karsdorp e Villar. Conferme nelle altre posizioni: da Pau Lopez al tridente offensivo, che come con il Milan sarà probabilmente formato da Pellegrini, Mkhitaryan e Mayoral.